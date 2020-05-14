Бангкок, , 09:42 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Таиланда был выявлен один новый заразившийся коронавирусом. Об этом 14 мая рассказал на брифинге пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня зарегистрирован один случай заражения», — заявил он.

Кроме этого, пресс-секретарь добавил, что за этот же период в стране не было зафиксировано ни одного нового летального исхода от COVID-2019 и уточнил, что в больницах проходят лечение 112 пациентов.

Таким образом число инфицированных коронавирусом в стране стало 3 018 человек, число умерших сохранилось на прежнем уровне и составляет 56 человек при 2 850 выздоровевших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шведская лыжница Йенни Эберг завершила спортивную карьеру после того, как выздоровела от заболевания, вызванного коронавирусом.