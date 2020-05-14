Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM В Екатеринбурге временно закроют для движения улицу Червонную. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Движение транспорта закроют в районе дома № 37 по указанной улице с 20 мая по 1 июля 2020 года. Там будут строить водопровод.

«Строители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сообщают в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге закрыли на 20 дней участок на проспекте Космонавтов ради строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале строительство междугородней трамвайной линии завершится через год