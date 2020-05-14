Петропавловск-Камчатский, 14 мая 2020, 09:51 — REGNUM На Камчатке получили помощь от приморской группы компаний «Доброфлот» — одной из крупнейших промысловых компаний Дальнего Востока. Гуманитарный груз содержит средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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«Без запроса от нас и абсолютно бесплатно нам направили средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы, средства для дезинфекции автомобилей и помещений, электрические распылители антисептика, локтевые диспенсеры антисептиков. Спасибо, друзья!», — сказал врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по состоянию на 14 мая выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.