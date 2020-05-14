Томск, , 09:35 — REGNUM Подпольную мастерскую, в которой изготавливалось огнестрельное оружие и боеприпасы, закрыли совместно с полицией сотрудники управления ФСБ РФ по Томской области. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба УФСБ.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты пять единиц огнестрельного оружия (пистолеты ТТ, ПМ, револьвер «Наган», автомат АКМ, СКС), а также боеприпасы различного калибра», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Также указывается, что после проведенного исследования изъятое оружие было признано боевым.

Кроме этого, уточняется, что следователями регионального УФСБ в отношении двух фигурантов было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и что данные лица уже дали признательные показания.

При этом добавляется, что в настоящее время проводится комплекс необходимых мер следственного и оперативного характера «по документированию противоправной деятельности обвиняемых, а также выявлению дополнительных фактов незаконного изготовления и возможного сбыта огнестрельного оружия и средств поражения».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 мая во Владивостоке в лесу оперативники обнаружили схрон взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов.