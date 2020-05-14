Балтайский район, , 09:36 — REGNUM В Саратовской области в селе Балтай со 2 мая не выявлены новые случаи заражения коронавирусом. В региональное правительство Роспотребнадзор направил предписание о снятии карантина. Вице-губернатор области Александр Стрелюхин уже подписал соответствующее постановление.

Председатель областного правительства поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства решить вопрос с увеличением подвижного состава на основных и дачных маршрутах. По словам чиновника, «люди едут, как селедки в бочке. Ни о каком социальном дистанцировании речь идти не может».

Напомним, ранее на карантин были закрыты, помимо Балтайского, Вольский, Ершовский, Аткарский и Краснокутский районы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Балтайском районе Саратовской области с 20 апреля ввели карантин. Уровень заболеваемости в селе Балтай превысил аналогичный показатель закрытого ранее на карантин Ершова.

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