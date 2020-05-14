Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были выявлены в Грузии в течение суток. Об этом 14 мая сообщается на сайте правительства Stopcov.ge.

По официальной информации, количество зараженных SARS-CoV-2 в Грузии достигло 652. Дополнительно учтены трое, вернувшихся в страну с диагнозом «коронавирус» из-за границы.

В стране также на 11 человек увеличилось число выздоровевших от COVID-19, теперь их 383. Случаев смерти, среди заболевших COVID-19 за последние сутки не было, всего их 11. На карантине находятся 4246 человек, в стационаре — 394.

Стоит отметить, что в Грузии в течение нескольких дней подряд выздоровевших от COVID-19 больше, чем выявлено новых случаев заражения. Режим чрезвычайного положения, введенный в стране с 21 марта, возможно будет снят 22 мая.

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