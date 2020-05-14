Москва, , 09:30 — REGNUM Большинство жителей России во время режима самоизоляции стали реже выходить за продуктами в магазин, при этом четверть граждан выходят в магазин так же часто, как и до карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Роскачеством.

«Во время режима самоизоляции большинство опрошенных (70%) стали значительно реже выходить за продуктами в магазин», — говорится в сообщении организации.

При этом у 26% респондентов покупательское поведение не изменилось — люди как выходили в магазин за продуктами, так и выходят.

Также сообщается, что у 35% респондентов увеличились расходы на питание, 25% отметили, что их расходы, напротив, сократились.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда «Общественное мнение», большинство граждан РФ (57%) считают, что после пандемии коронавируса мир в целом останется прежним.

Почти тереть респондентов (27%) уверены, что мир изменится до неузнаваемости. 44% полагают, что люди сплотятся, 7% — что станут более разобщенными, не ждут изменений 42% опрошенных.

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