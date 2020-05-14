Москва, , 09:30 — REGNUM В России раздельно собирают домашние отходы порядка 70%, не сортируют мусор 30%. Основная причина — нет смысла, всё равно смешают всё вместе (29%), показал опрос «Левады-центра».

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У 27% опрошенных нет времени на сортировку. 14% заявили, что в квартире нет удобного места раздельного сбора отходов. У 12% есть мусоропровод в доме и они не готовы выносить мусор на улицу.

Считают, что отходы должны сортироваться на специальных заводах 10%. Не понимают, зачем перерабатывать отходы 6% респондентов. Брезгуют 2% граждан.

Опрос проведен 19−25 марта 2020 года. Опрошены 1624 гражданина РФ старше 18 лет в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (71%) начали раздельно собирать мусор.

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