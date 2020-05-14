Якутск, , 09:37 — REGNUM В министерстве внутренних дел Якутии заявили, что информация о заражении коронавирусом полицейского, который живёт в общежитии СВФУ, не соответствует действительности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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«Выяснилось, что положительный тест на коронавирусную инфекцию показал у проживающего в общежитии сотрудника Росгвардии», — пояснили в МВД.

11 мая в медико-санитарную часть МВД республики поступил вызов от работника Росгвардии, который живёт с семьёй в общежитии СВФУ. На вызов прибыл терапевт МСЧ. Были взяты анализы на коронавирус. С 9 мая, семья находилась на карантине по причине вспышки коронавирусной инфекции в СВФУ и ни с кем не контактировала.

«13 мая был получен положительный тест. Были проведены все противоэпидемические мероприятия», — добавили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом, может стремительно перейти из лёгкой в средне-тяжёлую и тяжёлую стадии, заявил 13 мая журналистам главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.