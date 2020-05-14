Воронеж, , 09:28 — REGNUM 45 новых носителей коронавируса выявлено в Воронежской области за последние сутки, сообщил 14 мая региональный оперштаб.

Число подтверждённых положительных тестов на коронавирус в Воронежской области превысило психологический порог в тысячу — на утро 14 мая в регионе подтверждено 1028 случаев заражения. По данным на вечер 13 мая, полностью выздоровели после коронавируса 424 пациента. 15 человек с положительными анализами на коронавирус скончались. 838 человек изолированы в больницах, 2 тыс. 366 находятся под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 мая, губернатор Александр Гусев подписал указ о продлении режима самоизоляции на территории Воронежской области до 31 мая. Воронежцам разрешены прогулки, при этом торговые центры, кинотеатры, финес-клубы, рестораны остаются закрытыми.

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