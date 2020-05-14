Москва, , 09:24 — REGNUM Заёмщики, у которых возникли трудности, не должны избегать общения с кредиторами в надежде, что долг исчезнет «сам собой». Такая рекомендация дана Роспотребнадзором в памятке о кредитных каникулах в условиях распространения коронавирусной инфекции, опубликованной 14 мая на сайте ведомства.

Сложности с обслуживанием заёмных средств преодолимы, говорится в памятке, однако обсуждать ситуацию с кредитором стоит как можно скорее. Решение тогда удастся найти с меньшими потерями, тогда как прятаться и избегать взаимодействия с кредитором не стоит.

«Не стоит рассчитывать, что про долг «забудут» или он исчезнет «сам собой», — этого не произойдёт никогда», — подчеркнули в ведомстве, указав, что инициатива к переговорам делает заёмщика более надёжным в глазах кредитора.

В Роспотребнадзоре предостерегли от новых кредитов тех, кто ещё не расплатился с прежними. При необдуманных действиях можно потерять контроль над ситуацией, говорится в памятке.

Кредитор может предложить увеличение суммы кредита при продлении его срока и сокращении ежемесячного платежа, однако при серьёзных трудностях это может только усугубить проблему. Долги могут переходить к наследникам, напомнили в ведомстве.

Читайте также: Роспотребнадзор разработал памятку о кредитных каникулах в пандемию