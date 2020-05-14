Ярославль, , 09:34 — REGNUM В Ярославле продолжают поступать жалобы жильцов многоквартирных домов на невозможность распоряжаться средствами, собранными на капитальный ремонт. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так жители одного из домов уже трижды получали отказ от регионального фонда капитального ремонта по переводу дома на специальный счет. Речь идет о доме №43 по улице Некрасова. Дом построен в 1956 году. Согласно долгосрочному плану, капремонт возможен только в 2038 году.

Дом на улице Некрасова в Ярославле

С февраля 2019 года жильцы трижды проводили собрания собственников по утвержденной законом процедуре, все три раза голосуя за уход из общего котла фонда капремонта и открытие спецсчета. Это позволило бы жителям начать ремонт на собранные ими деньги значительно раньше. Все три раза фонд в таком праве жильцам отказывал.

«Все отказы формальные. У нас был кворум, у нас были правильно поставленные вопросы, но региональный фонд ссылается на приказ о проведении общих собраний без уточнения конкретики и говорит, что переводить нас на спецсчет не будет. Когда они отказывают, они не пишут, что именно неправильно, они ссылаются только на пункты приказа. В последний раз очень смешно написали, что не приложен договор на управление домом, хотя он есть в открытом доступе», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель совета дома Мария Сокол.

Третий по счету отказ председатель получила 20 апреля, после этого принято решение об обращении в суд. Собственники жилья намерены обязать фонд капремонта перевести их дом на спецсчет. По мнению жильцов, в письменных отказах региональной структуры имеются противоречия с Жилищным кодексом.

«В первом письменном ответе фонда нам сказали, что мы неправильно посчитали голоса. И прописали, как это нужно сделать. Мне тогда это показалось странным, ведь новый вариант противоречил Жилищному кодексу. Во второй раз мы посчитали так, как сказал фонд. И теперь нам уже суд говорит, что это неправильно, так как противоречит Жилищному кодексу», — пояснила Мария Сокол.

Действительно, понять, что именно нарушено, и, главное, как это нарушение устранить, из писем фонда капремонта не могут ни жители, ни журналисты, ни даже юристы.

Фрагмент одного из отказов в переходе на спецсчет

Случаи отказов жителям в праве самим распоряжаться своими деньгами приобрели повсеместный характер. Не могут добиться перевода и жители дома на проспекте Фрунзе, 35/17. В доме текут стояки, но фонд и сам не делает ремонт, и не дает жителям возможности сделать его самостоятельно. При этом на счете дома более 4 миллионов рублей.

«Войну на выживание» с региональным фондом ведет не один и не два дома в Ярославле. Третий год продолжается тяжба жителей дома на проспекте Ленина, 18/50. У них не завершен капительный ремонт кровли.

Недавно отремонтированная за счет «общего котла» крыша дома на проспекте Ленина

«Со стороны фонда — абсолютное отсутствие контроля. Итог: затоплены все квартиры 5-х этажей дома. Где-то и 4-е и даже 2-й этажи. Конструктивно кровля — это сарай! Кровля до сих пор не сдана!!! Юридически находится у Фонда!!! Но живем-то под ней мы. Фонд ушел в тину. Областное руководство, ответственное за вопросы капремонта в Ярославской области, вообще, похоже, забыло, что существует такой проблемный дом, где три года не идет капремонт», — пишет в соцсетях председатель совета дома на проспекте Ленина Ольга Сочнева.

Видимо, председатель совета дома надеется, что ее услышат власти. Впрочем, пока мало кому удалось подействовать на ярославский региональный фонд. Не дали никакого результата и жалобы в прокуратуру Ленинского района, которая, к слову, находится в этом же проблемном доме на проспекте Ленина. Может, ждут, когда вода через четыре этажа дотечет и до них?

Ситуация абсурдная. Жители собирают деньги на ремонт своих домов, но не видят ни ремонта, ни денег. При этом согласно Жилищному кодексу именно жители распоряжаются собранными на капитальный ремонт деньгами. Они могут доверить их фонду, но могут и не доверить. Органом, который распоряжается средствами, является собрание собственников, а не регфонд. Решение собственников не может оспорить никакой орган, а только кто-то из собственников, причем лишь в судебном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор фонда Роман Гайнутдинов открыто заявлял перед депутатами Ярославской областной думы о том, что специальные счета угрожают стабильности фонда. А вслед за этим последовала практика постоянных отказов жителям, пытающимся уйти из «общего котла». К слову, до прихода Гайнутдинова таких проблем не было. Жители самостоятельно, без помощи фонда, делали до половины всего годового объема ремонта жилья в регионе.

Встает логичный вопрос — не является ли политика регионального фонда капитального ремонта по противодействию переходу домов на специальные счета злоупотреблением полномочиями? Не нарушает ли это конституционного права людей на безопасное и комфортное жилье? И если так, почему этого не видят контролирующие и правоохранительные органы?

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