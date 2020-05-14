Южно-Сахалинск, , 09:33 — REGNUM Прилетевшая с Украины женщина, помещенная на обследование на предмет выявления коронавируса в госпиталь, сбежала из медучреждения, выбив дверь. Госпитализировать её повторно удалось только по решению суда.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, полиция разыскала беглянку в одной из квартир, куда её впустили дети знакомого. Добровольно вернуться в больницу она отказалась. При этом обследование было ею пройдено не в полном объёме.

По решению суда уроженка Закарпатья принудительно помещена в инфекционный госпиталь Долинской ЦРБ. Там она пробудет ещё 14 дней, чтобы врачи убедились в том, что она не инфицирована коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в апреле ехавшие в обсерватор нарушители самоизоляции устроили дебош.