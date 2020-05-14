Нур-Султан, , 09:21 — REGNUM Авиарейсы из Чимкента, Актау и Уральска в Нур-Сулатн и Алма-Ату возобновили с соблюдением всех санитарных требований. Об этом 14 мая заявил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

По его словам, пассажиры с повышенной температурой, кашлем, насморком и другими признаками простуды не допускаются на самолет. Таких пассажиров не пустят даже в здание терминала, а направят на карантин.

Байгабулов добавил, что воздушное сообщение открыто только в Нур-Султан и Алма-Ату — сообщения между регионами пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая заместитель председателя правительства Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что авиасообщение возобновили в Актюбинске, Караганде, Кокчетаве, Кустанае, Павлодаре, Таразе, Талды-Кургане.

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