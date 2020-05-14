Додома, , 09:32 — REGNUM Сотрудники посольства Соединенных Штатов в Танзании предупредили о высоком риске заражения коронавирусом в стране. Об этом 14 мая сообщается в заявлении дипломатического представительства.

Вывод был сделан по той причине, что правительство страны не публиковало данные по выявленным случаям заражения коронавирусом за последние две недели.

«Несмотря на ограниченные официальные данные, все свидетельства указывают на то, что во многих регионах Танзании наблюдается экспоненциальная фаза роста эпидемии», — говорится в заявлении.

Дипломаты рекомендуют гражданам США и членам их семей оставаться дома, кроме экстренных случаев.

Напомним, последние данные по эпидемии были опубликованы в Танзании 29 апреля. На тот день число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляло 509 человек. Число смертей от COVID-19 составляло 21 случай.

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