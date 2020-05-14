Новосибирск, , 09:20 — REGNUM Число новых выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Новосибирской области за минувшие сутки составило 76 человек. Об этом 14 мая сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.

«По данным оперативного штаба на 10:00 (06:00 мск) 14 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и указывается, что за этот же период число выздоровевших от нового заболевания составило 51.

Кроме того, уточняется, что в отделениях интенсивной терапии в области находится 61 человек, 13 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Таким образом, общее число зараженных в регионе стало 1376 человек при 455 вылечившихся и 16 умерших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии, скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.