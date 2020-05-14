Уфа, , 09:23 — REGNUM Лекарство от COVID-19 начали испытывать в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации журналистов, испытывать лекарство под названием «Левилимаб» начали в трех клиниках России, в том числе и в клинике Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Этот препарат разработан для лечения COVID-19, то есть для тех, кто уже заболевает.

Отмечается, что на первом этапе препарат тестируют на 10 жителях Уфы и 50 жителях Москвы. Специалисты один раз вводят инъекцию по кожу. Результаты этого этапа испытания эксперты получат в июне месяце.

По словам заведующего кафедрой госпитальной терапии БГМУ Булата Бакирова, в июне будет получена окончательная информация по лечебному эффекту данного лекарства. Он выказал уверенность в том, что лекарство от COVID-19 будет получено в самое ближайшее время.

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