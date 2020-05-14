Барнаул, , 09:16 — REGNUM Составленные Роспотребнадзором рекомендации по работе классов в российских школах прокомментировал доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков:

«Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы школ в условиях эпидемии. Интересны пункты 2, 3, 8. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет, максимально уменьшить количество учащихся в классе, для каждого класса сделать отдельное время уроков и перемен, так чтобы разные классы не пересекались. У меня вызывает интерес: как любой из этих пунктов можно реализовать в реальной школе? Я понимаю, что это только кажется физически невозможным, конечно же, все требования будут выполнены. Но как?!! С интересом подожду отчётов», — иронизирует педагог на своей странице в Facebook.

Уже сообщало ИА REGNUM, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, из-за необходимости продолжения карантинных мероприятий, вызванных мировой эпидемией коронавируса, школы после открытия будут работать в новом режиме.

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