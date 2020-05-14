Иваново, , 09:16 — REGNUM Иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии, скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси.

«13 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва), и иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне региональный облздрав сообщил о девяти случаях заражения коронавирусом во Введенском монастыре в Иванове.

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