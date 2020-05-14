Магадан, Магаданская область, , 09:20 — REGNUM Власти Магаданской области рассказали о ситуации с заражёнными коронавирусом в общежитии строительной компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Не допустить Чаянды: на Колыме закрыли на карантин общежитие старателей

«В Магадане в общежитии на ул. Южной первый заболевший был выявлен 24 апреля. Сразу же там ввели карантин. Однако вахтовые рабочие в общежитии не соблюдали все необходимые меры изоляции и гигиены. Поэтому распространение инфекции внутри продолжилось.

Больных выявляли в течение праздничных дней, в связи с чем карантин был продлён. 13 мая все контактировавшие с больными были помещены в изолятор. Пациенты с подтверждённым коронавирусом доставлены в инфекционные госпитали. В настоящее время проходит заключительный этап дезинфекции общежития и близлежащей территории», — рассказали в пресс-службе минздрава Колымы.

В Магаданской области на 14 мая зарегистрирован 171 случай заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Ягодное Магаданской области на карантин закрыли общежитие старателей компании «Статус», в котором проживает 57 человек.