Москва, , 09:12 — REGNUM Кратковременный дождь и прохладная ветреная погода ожидаются в Москве в четверг, 14 мая. Об этом 14 мая рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди», — приводит РИА Новости слова синоптика, который также уточнил, что весь столичный регион в четверг будет находиться под влиянием атмосферного фронта.

Помимо этого, он рассказал, что температура воздуха в этот день в Москве составит +12… +14 °С, а в Московской области +10… +15 °С.

При этом Леус указал, что в столице будет дуть юго-западный порывистый ветер со скоростью 5−10 м/с, давление немного ниже нормы — 744 мм рт. столба.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 мая главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода в Москве улучшится к выходным, однако, несмотря на то, что осадков будет меньше и ветер — тише, температура воздуха все равно будет ниже климатической нормы.