Саратов, , 09:30 — REGNUM В Саратовской области на 14 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1413, за сутки подтвердились 96 тестов. Выздоровели с начала эпидемии 325 человек, за последние 24 часа — 48 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди выявленных носителей коронавируса — 40 человек из числа контактных лиц, восемь человек прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 48 случаев — из неустановленных источников заражения.

Среди новых зараженных есть пять детей в возрасте до 14 лет. Больше всего выявили случаев наличия коронавируса среди лиц старше 60 лет — 28 человек.

Все зараженные граждане находятся под медицинским наблюдением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в больницах Саратовской области частично приостановили работу 20 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

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