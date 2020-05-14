Тбилиси, , 09:12 — REGNUM Ограничение на въезд и выезд из двух городов в Грузии сняли 14 мая. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, прошлой ночью разобрали КПП, которые контролировали подъезды к Рустави и Гардабани, а в 6 утра уже можно было свободно въезжать в них и выезжать. Ограничение сняли в соответствии с плановым смягчением режима чрезвычайного положения, введенного для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Ранее были открыты Батуми, Кутаиси и Тбилиси. 18 мая, по плану, должны открыть Марнеули, который был одним из первых, где объявили строгий карантин.

Напомним, на 13 мая в Грузии выявлено 647 случаев заражения коронавирусом. В последние дни в стране наблюдается снижение темпов заболеваемости COVID-19.

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