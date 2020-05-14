Москва, , 09:09 — REGNUM Большинство жителей России (71%) начали раздельно собирать мусор. 34% делают это регулярно, 25% — время от времени, 12% — редко. Не сортируют отходы 30%, приводит данные «Левада-центр».

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У 32% опрошенных рядом с их домом установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. В Москве установлено больше всего контейнеров, об этом сказали 64%, в крупных городах — 45%, в средних и малых городах — около 25%, в селах — меньше 20%.

При этом 64% респондентов заявили, что как не было контейнеров сортировки мусора, так и нет. Были установлены, но сейчас их нет (3%). Затруднился ответить 1% опрошенных.

Опрос проведен 19−25 марта 2020 года. Опрошены 1624 гражданина РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в России реализуют проект на сумму 600 млрд рублей по строительству 25 заводов для утилизации отходов.

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