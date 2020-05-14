Нью-Йорк, США, , 09:07 — REGNUM Уже в ближайшее время в Россию из Соединённых Штатов смогут вернуться по меньшей мере десять российских школьников, которые приехали в США по различным образовательным программам, а из-за ситуации с пандемией коронавируса столкнулись с трудностями по возвращению на родину. Об этом сообщил президент общественной организации «Русская молодёжь Америки» Игорь Кочан.

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Он уточнил в беседе с ТАСС, что вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» запланирован на 14 мая. Самолёт вылетит из аэропорта в Нью-Йорке в 19:20 по местному времени (02:20 мск 15 мая). В московский аэропорт «Шереметьево» борт должен прибыть 15 мая в 11:45 мск.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля посольству России в Вашингтоне власти США сообщили о 74 старшеклассниках из РФ, которые приехали в страну осенью 2019 года по образовательным программам. Стало известно, что реализация программы была свёрнута из-за эпидемии коронавируса, а школьники столкнулись с трудностями по возвращению на родину.

Как заявили в МИД РФ, списки российских школьников американская сторона не предоставила, однако российской стороне на сегодня удалось узнать данные и местонахождение большинства их них. Ранее по меньшей мере восемь учащихся вернулись в Россию.

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