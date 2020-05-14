Нью-Йорк, США, , 09:02 — REGNUM Правительства всех стран мира должны усилить меры психологической защиты своих граждан на фоне ситуации с распространением коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Призываю правительства, гражданское общество, органы здравоохранения и других лиц срочно объединиться для решения проблемы психического здоровья [граждан] во время пандемии», — сказал он в своем видеообращении, которое опубликовано на сайте ООН.

Он также отметил, что стрессу наиболее подвержены медицинские работники, которые работают с зараженными коронавирусом, а также пожилые люди, подростки и граждане с уже существующими психическими расстройствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что СМИ, социальные сети и политики должны заняться борьбой с агрессивной риторикой, которая распространилась на фоне пандемии нового коронавируса.

Также он обратился с призывом к политикам «проявлять солидарность со всеми членами своих обществ и формировать и упрочивать социальную сплоченность», а также обратился к СМИ и владеющим соцсетями компаниям в большей степени «помечать расистский, женоненавистнический и другой вредный контент и в соответствии с международным правом в области прав человека удалять его».