Чита, , 09:01 — REGNUM В Забайкальском крае выявили 22 новых носителя коронавируса. На утро 14 мая их общее число, по сообщению оперативного штаба региона, составляет 454 человека.

«В данный момент четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один на ИВЛ. 157 полностью выздоровели и выписаны из больниц», — сказано в официальной информации.

Положительные тесты на SARS-CoV-2 выявлены: в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском, Ононском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском районах Забайкалья.

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