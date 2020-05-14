Саратов, , 09:28 — REGNUM В Саратовской области государственная жилищная инспекция за неделю провела 51 рейдовое мероприятие по соблюдению управляющими компаниями правил поведения в режиме повышенной готовности на территории региона.

Были проверены офисы управляющих организаций в Саратове, Энгельсе, Вольском и Балаковском районах. УК, ТСЖ и ЖСК ответственно подходят к соблюдению режима. У сотрудников имеются индивидуальные средства защиты и дезинфицирующие средства, прием жителей ограничен. Составлен только один протокол по нарушению масочного режима на территории Энгельса. На 14 мая из 62 предостережений исполнено 54. Информацию об организациях, которые не исполняют предостережения, направляют в региональную прокуратуру.

С 30 апреля проведена санитарная обработка в половине многоквартирных жилых домов области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовские управляющие компании получили от Госжилинспекции 78 предостережений из-за неудовлетворительной уборки подъездов.

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