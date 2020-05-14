Грозный, , 08:56 — REGNUM В Чечне сегодня, 14 мая, пройдет коллективная молитва против коронавируса. Верующие республики присоединятся к акции, объявленной Верховным комитетом человеческого братства. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к участию в коллективной молитве о защите всего человечества от коварной болезни, а также об исцелении всех, кто заразился коронавирусом.

«Мы с удовольствием присоединимся к акции во имя здоровья всего человечества! <…> Призываю представителей всех конфессий принять участие в этой акции!» — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором коллективной молитвы стал Верховный комитет человеческого братства. Эту инициативу поддержали шейх исламского университета «Аль-Азхар» Ахмад Аль-Тайиб и папа Римский Франциск, который объявил 14 мая Днем духовного единения религий с молитвой и постом в обращении к Богу об окончании мировой пандемии коронавируса.

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