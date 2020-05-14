Тбилиси, , 09:00 — REGNUM В медучреждениях Грузии готовы к возобновлению плановых операций. Об этом 13 мая рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Представитель грузинского минздрава отметила, что в последние месяцы стали откладывать проведение плановых операций из-за ситуации с коронавирусом. Теперь, по словам замминистра, в клинках усилился контроль с точки зрения распространения инфекции.

«Мы уже думаем, что восстановится обычный темп плановых операций и пациенты вернутся в клиники для запланированных вмешательств», — сказала Габуния.

Напомним, с 11 мая в Грузии выявляют не более десяти новых зараженных коронавирусом в сутки. Всего на 13 мая зарегистрировано 647 инфицированных.

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