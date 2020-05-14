Курган, , 08:55 — REGNUM Общественная палата Курганской области возмущена попытками сорвать «Бессмертный полк». Об этом заявил председатель палаты Михаил Белоусов.

Напомним, в день 75-летия Победы советского народа над фашистскими оккупантами в Великой Отечественной войне сайт акции «Бессмертный полк онлайн» подвергся нескольким хакерским атакам. На нём появились анкеты с фотографиями нацистов. Кроме того, на сайт поступило более 90 млн запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы и сайт некоторое время был недоступен для пользователей.

Граждане России были возмущены глумлением над священным для страны праздником Победы и подвигом народа.

«В этот день мы, благодарные потомки, гордимся героизмом смелых, мужественных, преданных своей Отчизне сынов, которые спасли нашу страну и весь мир от фашизма. «Бессмертный полк» — это акция, которая позволяет нам из года в год сохранять память о подвиге и никто не имеет право «прыгать на костях» наших дедов и прадедов — такие преступники должны быть найдены и наказаны по всей строгости российского законодательства», — заявил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Отметим, что организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» собираются в ближайшее время передать в Следственный комитет России список ip-адресов, с которых пришли фотографии нацистов.

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