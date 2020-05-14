Курган, 14 мая 2020, 08:55 — REGNUM Общественная палата Курганской области возмущена попытками сорвать «Бессмертный полк». Об этом заявил председатель палаты Михаил Белоусов.
Напомним, в день 75-летия Победы советского народа над фашистскими оккупантами в Великой Отечественной войне сайт акции «Бессмертный полк онлайн» подвергся нескольким хакерским атакам. На нём появились анкеты с фотографиями нацистов. Кроме того, на сайт поступило более 90 млн запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы и сайт некоторое время был недоступен для пользователей.
Граждане России были возмущены глумлением над священным для страны праздником Победы и подвигом народа.
Отметим, что организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» собираются в ближайшее время передать в Следственный комитет России список ip-адресов, с которых пришли фотографии нацистов.
Читайте ранее в этом сюжете: СК проверит тех, кто загружал фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»