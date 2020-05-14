Барнаул, , 08:53 — REGNUM На утро, 14 мая, в Алтайском крае под подтверждены 39 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба региона, общее число выявленных носителей вируса составляет уже 809 человек.

Большинство из них (590) контактировали с ранее заболевшими. ОРВИ выявлено в 153 случаях, в 106 — внебольничная пневмония.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае произошло три вспышки SARS-CoV-2. Только за 12 мая положительные результаты тестов получены сразу в 43 случаях. Впервые коронавирус был выявлен у жительницы Барнаула, которая прибыла домой из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Женщину не поставили на учёт как прибывшую из-за рубежа, а её муж больше недели ходил на работу, считая себя здоровым.

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