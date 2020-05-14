Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM Перед началом отопительного сезона в Екатеринбурге заменят 75 км тепловых сетей. Об этом заявил вице-мэр Владимир Гейко на пресс-конференции.

По словам чиновника, коммунальщики уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. Он начнётся уже в сентябре 2020 года.

Также замене подвергнутся 35 км водопроводных канализационных сетей, 70 км сетей электроэнергии и икиломент газовых сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге отключили отопление. В городе скоро начнётся период опрессовок.

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