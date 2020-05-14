Оренбург, , 08:53 — REGNUM В Оренбургской области глава Гайского городского округа Олег Папунин прошёл тестирование на коронавирус, получен положительный результат теста, сообщает телеграм-канал Пул№56.

Папунин прошел обследование на компьютерном томографе, выявлена двусторонняя вирусная пневмония. Чиновник доставлен в COVID-центр.

Определен круг контактов — 31 человек, в том числе 24 чиновника из местной администрации. Всех их протестируют на SARS-CoV-2. В настоящее время все, кто контактировал c градоначальником, находятся на самоизоляции.

Среди контактных — главный врач Гайской городской больницы Алексей Федосов. Он здоров, также находится на самоизоляции, руководит лечебным учреждением дистанционно.

Сегодня, 14 мая, в соответствии с уставом горсовет примет решение о возложении обязанностей главы города на одного из заместителей. Правительство области держит ситуацию в городском округе на контроле.