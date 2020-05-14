Туркестан, Казахстан, , 08:38 — REGNUM Четыре автомобильных моста через реку Каскасу размыло в селе Жогаргы Толебийского района Туркестанской области Казахстана, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Уровень воды в реке повысился после обильных осадков. В результате затопило четыре частных дома и 15 дворовых территорий в селе Екпинди Толебийского района.

Спасатели проводят откачку воды с затопленных территорий. К работам привлечены 82 человека, восемь единиц техники и 11 мотопомп. Организован оперативный штаб.

Заместитель главы Туркестанской области Сакен Калкаманов заявил, что подтопленными оказались районы Толеби, Казыгурт и Байдибек. По его словам, затопило 376 дворов, четыре дома и размыло четыре моста.

Отметим, вечером 13 мая уровень воды в реке Каскасу повысился после обильных осадков. Вода по арочным каналам поступила в Чимкент — затопило 60 дворовых территорий.

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