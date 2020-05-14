Бразилиа, , 08:36 — REGNUM Общее число новых выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом на территории Бразилии в настоящий момент выросло до 188 974 случаев. Об этом 14 мая свидетельствуют данные бразильского здравоохранительного ведомства.

Также уточняется, что за прошедшие сутки в стране от COVID-2019 скончалось 749 пациентов, в результате чего общее число летальных исходов от нового заболевания составляет более 13,1 тысячи человек.

При этом уточняется, что за все время пандемии нового коронавируса от болезни вылечилось свыше 78,4 тысяч пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число новых выявленных зараженных коронавирусом на территории Канады выросло за сутки на 1 936 случаев и составляет 72 278 человека.