Кемерово, , 08:29 — REGNUM В Кемерове на набережной Кировского района завершают монтаж композиции «Звезда памяти». Стелу устанавливают в рамках конкурса «Город друзей — город идей». Об этом ИА REGNUM рассказали в мэрии города.

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«Она посвящена памяти 7-го гвардейского ордена Суворова Нежинско-Кузбасского механизированного корпуса, который в годы Великой Отечественной войны освобождал Украину, а затем Польшу», — уточнили в горадминистрации.

Отметим, что в 1980 году в областной столице Кузбасса прошла Всероссийская встреча ветеранов-гвардейцев. Тогда же на набережной была высажена аллея лип.