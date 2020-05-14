Ульяновск, , 08:27 — REGNUM В Ульяновскую область вернулись десятки жителей, которые застряли за границей из-за эпидемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

С 17 апреля из аэропортов Москвы, Уфы, Казани на родину спецрейсами доставлен 61 житель Ульяновской области. По данным властей, в регион прибыли все туристы-земляки, находившиеся в Грузии, Чехии, Японии, Папуа-Новая Гвинея, Шри Ланке и Мальдивах.

На этой неделе ожидается возвращение семи человек из США и Сейшельских островов.

По словам губернатора области Сергея Морозова, в 47 странах в настоящее время остаётся 181 житель региона, из них 17 человек находятся в США, 16 — в Таджикистане, по 13 — в Азербайджане и Египте. Также земляки остаются в Индии, Армении, Индонезии, Таиланде, Узбекистане, Австралии, Вьетнаме, Казахстане, Китае, Киргизии, Турции, на Кипре.

Напомним, жителей региона, которые возвращаются спецбортами из-за рубежа, после проверки состояния здоровья транспортируют в Ульяновскую область специальным автотранспортом. Если самочувствие плохое, то туристов оставляют в городах прибытия авиарейсов. Всем вернувшимся вручают постановления об обязательном 14-дневном карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 13 мая в области официально 932 выявленных случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 46.

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