Пермь, , 08:27 — REGNUM В Пермском крае расширят перечень получателей продовольственных наборов. Такое поручение дал своим подчиненным врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Предложено распространить меру на воспитанников, посещающих дежурные группы в детских садах. В связи со смягчением режима самоизоляции в крае увеличивают количество дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях.

Напомним, нуждающимся семьям, которые воспитывают дошкольников, начали выдавать продуктовые наборы в конце апреля — начале мая сразу за весь месяц. Принято решение о продлении поддержки малоимущим семьям с детьми.

По официальным данным, на территории Прикамья продуктовые наборы получат более 45 тыс. семей с детьми.