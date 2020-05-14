Оттава, , 08:27 — REGNUM Общее число новых выявленных зараженных коронавирусом на территории Канады выросло за сутки на 1 936 случаев и составляет 72 278 человека. Об этом 14 мая свидетельствую данные минздрава страны.

Также уточняется, что общее число летальных исходов на территории страны на данный момент составляет 5 304 человека.

При этом указывается, что наиболее пострадали от нового заболевания канадские провинции Квебек — 39 931 инфицированный, и Онтарио — 21 236 зараженных.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 мая стало известно о 70 342 новых выявленных случаях заражения коронавирусом на территории Канады.