Париж, , 08:26 — REGNUM В штаб-квартире полиции Парижа заявили, что парижские универмаги, в первую очередь Galeries Lafayette и Printemps, будут закрыты для посетителей до 10 июля 2020 года, сообщает Le Figaro.

Известно, что крупные универмаги Парижа будут закрыты в связи с решением правительства, запрещающим вновь открывать торговые центры площадью более 40 000 квадратных метров в регионе Иль-де-Франс.

Префектура полиции считает, что открытие Printemps и Galeries Lafayette «в нынешней ситуации может только способствовать распространению COVID-19 и, следовательно, ставит под угрозу жизни населения».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию YouGov, почти каждый второй житель Франции заявил, что этим летом не планирует уезжать (47%), а почти каждый пятый француз (19%) говорит, что «откладывает» свои летние каникулы.

Подробнее в материале: Каждый второй житель Франции не планирует уезжать этим летом — опрос