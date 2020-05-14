Багдад, , 08:27 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 3 тыс. человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 115 человек. Число выздоровевших составляет порядка 2 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 347 тыс. человек.