Село Варна, Челябинская область, , 08:23 — REGNUM В Варненском районе Челябинской области чиновники не дают девушке-сироте положенной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданка включена в перечень детей-сирот, имеющих право на жильё. Сейчас своего жилища у неё нет. Чиновники пока не выделили ей жилплощадь.

Прокуратура подала иск в суд. Прокурор требует от руководства Варненского муниципального района выдать девушке благоустроенную жилплощадь. По данным надзорного ведомства, при помощи его сотрудников в 2019 году жильё получили девять челябинских сирот.