Уфа, , 08:21 — REGNUM Расследовать факт опубликования работником социального приюта видео, оскорбляющего детей, будут в рамках уголовного дела в Уфе. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ). Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники правоохранительных органов уже опросили должностных лиц, персонал и детей, которые находятся в этом приюте. Они продолжают расследовать это дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что подозреваемая выложила в соцсеть видеоматериал, снятый в приюте, на котором была запечатлена ссора несовершеннолетних. Видео также зафиксировало, что уфимка нецензурно общалась с ребятишками, а размещенное видео сопроводила соответствующими пояснениями.

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