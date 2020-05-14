Кемерово, , 08:18 — REGNUM На кладбищах Кемерова установили информационные баннеры с описанием боевого пути, обстоятельств и места гибели 59 кемеровчан — участников Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. и вооруженных конфликтов. Работы проведены в рамках проекта «Дорога к обелиску», сообщает «Поисковое движение России».

Также планируется изготовить брошюры с описанием судеб каждого погибшего. Их передадут в музеи школ, где учились земляки-герои.

Отметим, проект «Дорога к обелиску» — победитель городского конкурса социально-значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече — 2019». Он реализуется отделением Российского Союза ветеранов Афганистана при поддержке отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».