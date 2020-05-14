, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов, — цитирует его РИА Новости. — При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления».

Он добавил, что высшие учебные заведения самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра просвещения Дмитрий Гушко заявлял, что выпускники общеобразовательных школ с 2020 года будут сдавать только два единых государственных экзамена, которые необходимы им для поступления в высшее учебное заведение.

Напомним, из-за пандемии коронавируса было решено не проводить ЕГЭ в начале июня. Те школьники, которые не собираются поступать в вузы, будут аттестованы без ЕГЭ — по оценкам за учебный год.

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