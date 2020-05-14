, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».

По его словам, в отличие от «традиционного пути», военный предполагает ускоренную регистрацию препаратов в условиях чрезвычайной ситуации.

«В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни», — объяснил академик.

Колесников добавил, если будет выбран такой путь, то вакцинацию могут начать осенью или в преддверии зимы этого года. В другом случае вакцинация в России начнётся не раньше конца года.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАМН Виталий Зверев сообщал, что обязательная вакцинация от коронавируса нового типа маловероятна, даже если такую вакцину получится создать.

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