Париж, , 08:10 — REGNUM Согласно исследованию YouGov, почти каждый второй житель Франции заявил, что этим летом не планирует уезжать (47%), а почти каждый пятый француз (19%) говорит, что «откладывает» свои летние каникулы, передает BFM TV.

Жители Франции, которые решили уехать: 30% поедут к семье или друзьям, 24% арендуют дом, 17% остановятся в отеле, 16% — в кемпинге и 11% — в гостевой комнате.

Многие жители Франции планируют отменить свой отпуск. Плохие новости, особенно для индустрии туризма. Жан-Кристоф, владелец кемпинга, заявил, что только 16% посетителей планируют остановиться у него этим летом.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиай объявила о том, что 1 января 2021 года значительное количество людей, которые внесли свой вклад в борьбу с эпидемией на всех уровнях и во всех сферах деятельности будут награждены орденом Почетного легиона и национальным орденом «За заслуги».

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