Пекин, , 08:07 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Китая за минувшие сутки составило 15 человек. Это следует 14 мая из данных Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом в Китае выросло до 82 929 человек и в настоящее время в больницах от нового заболевания проходит лечение 101 человек, девять из которых — в тяжелом состоянии.

Также уточняется, что число вылечившихся от нового заболевания составляет 78 195 пациентов при 4 633 летальных исходах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекций в Германии за прошедшие сутки составило 933 человека.