Бишкек, , 08:00 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Киргизии составило 1082 после подтверждения положительных результатов анализов еще у 38 пациентов, 14 мая сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с инфекцией.

При этом за сутки из больниц вписали 9 человек, излечившихся COVID-19. Всего в республике выздоровели 735 пациентов с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая стало известно, что Китай безвозмездно предоставил Киргизии партию медицинских средств для защиты от коронавирусной инфекции.

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